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Şanlıurfa'da petrol istasyonunda kavga: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde petrol istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da petrol istasyonunda kavga: Yaralılar var
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Sırrın Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.M. ile A.K. silahla yaralandı.

Bu arada istasyon içerisinde yakıt almak için bekleyen otomobil ile çevrede bulunan bir iş yerine kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırmak Hastanesi Haliliye ek binasına kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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