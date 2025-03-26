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Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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Ulu Cami'de sahur vakti sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi. Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Ulu Cami imamı Menduh Lale, Sakal-ı Şerif'in her ramazan vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Ziyaretin saygı amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Lale, şöyle konuştu:

"Ziyaret sadece saygı göstermek amacıyla yapılıyor. Peygamberimizi hatırlayarak salavat getirilmesi gerekir, öpülmesi doğru ve caiz değildir. Çünkü Peygamberimizin bizzat kendisi putlaştırılmaya müsaade etmemiştir. Buraya gelenlerin Peygamberimizi hatırlamak için saygı amacıyla ziyaret etmeleri gerekiyor."

Ziyaretçilerden Ahmet Telek ise "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyarete geldik, onurlandık, şad olduk. Yüce Allah bizlere bugünleri nasip ettiği için çok mutlu ve huzurluyum." dedi.

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