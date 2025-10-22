Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Adreslerden cephanelik çıktı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 37 tabanca, 131 şarjör, 50 namlu, çok sayıda silah parçası ile 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.