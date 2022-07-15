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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 21:15 - Güncelleme:
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Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde Cihan B'nin (25) kullandığı 63 PV 009 plakalı otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Cihan B, çevredeki vatandaşlarca kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada olay anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Cihan B'nin kullandığı otomobilin önünün başka bir araç tarafından kesilmesi, silahla ateş edildikten sonra aracın olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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