İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da soba zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Şanlıurfa'da soba zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, soba dumanından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:13
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre yangın, 22 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde yaşandı. Evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rıfat Dülek, sobaya ateş koyduktan sonra uyudu. Bir süre sonra evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek içerideki yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma devam ettiği sırada evin bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü.

DUMANDAN ETKİLENEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin de büyük tehlike atlattığı olayda evden baygın halde çıkartılan Rıfat Dülek, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan Dülek, doktorların müdahalesine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.