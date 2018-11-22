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Şanlıurfa'da su samuru bulundu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru bulundu.

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Fırat Nehri'nin kenarındaki Aşağı Halfeti'de bir kıyı restoranın bahçesinde masaların altında dolaşan su samurunu gören çalışanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Restorana gelen ekipler, su samururun yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, hayvanı tedavi ettikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

İş yeri sahibi Salim Evren, yaptığı açıklamada, ilçede doğup büyüdüğünü belirterek, hayatında ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştığını söyledi.

Halfeti ilçesinde nesli tükenmek üzere olan çok sayıda hayvan bulunduğunu anlatan Evren, şöyle konuştu:

"Kış ayı olmasıyla kıyı restoranımız kapalı durumda. Orayı kontrol ederken masaların altında hareket eden bir canlı fark ettim. Hemen cep telefonuyla görüntülemeye çalıştım. Hayvanın yaralı olduğunu fark edince önüne yemek attık. Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdim. Onlar da gelip hayvanı kontrol ettikten sonra doğaya bıraktı. Ekipler, hayvanın su samuru olduğunu söyledi."

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