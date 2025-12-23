İSTANBUL 13°C / 8°C
  Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 16 adrese baskın düzenlendi
Güncel

Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 16 adrese baskın düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2025 Salı 17:44 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu: 16 adrese baskın düzenlendi
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "örgütlü olarak nitelikli yağma ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarını işlediği tespit edilen "suç örgütüne" yönelik belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 şarjör, 808 mermi ve telsiz ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce yapılan aramada, taşların altında ve sandık içinde silah ve mermi ele geçirilmesi görülüyor.

