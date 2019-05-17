Şanlıurfa'da sulama borusu patladı

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi yakınlarında, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yaklaşık bin 500 dönüm pamuk ekili tarlada ve çevredeki bir düğün salonunda zarara neden oldu.

Yaklaşık 2 saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi.

Çiftçi İrfan Ok, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin 500 dönüm tarlanın sular altında kaldığını belirterek "Boruda patlama meydana geldikten sonra yetkililere haber verdik ama bu hatla ilgilenen kimseyi görmedik. Yetkilileri buraya davet ediyoruz. Gelip halimizi görsünler." dedi.

Çiftçilerden İhsan Fırat da tarlalarının sular altında kaldığını belirterek pamukların zarar gördüğünü, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Mehmet Hakkı Fırat da çiftçilerin zor durumda kaldığını vurguladı.

Düğün salonu işletmecisi Mehmet Emin Kayacan ise geçen yıl aynı yerde bir çalışma yapıldığını anımsatarak "Bu yıl da suyu bıraktıktan sonra sabah saatlerinde boruda bir patlama meydana geldi." diye konuştu.