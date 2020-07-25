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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzenden biri boğuldu

Şanlıurfa'nın Uğurlu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren ve akıntıya kapılan 2 kuzenden birisinin cesedine ulaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerinin, sulama kanalında kuzenlerden birini arama çalışmaları ise sürüyor.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:02
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Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Ali (9) ve İmam Erkan (8) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Aramalarda, kuzenlerden İmam Erkan, kanala girdikleri yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dalgıç polislerin kanal boyunca Ali Erkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

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