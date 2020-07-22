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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir evin bahçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen mozaikleri izinsiz çıkarmaya çalışan 5 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı istihbari çalışmada H.Ş'nin evinin bahçesinde çıkan mozaiklerin izinsiz kazıyla çıkarılmak istendiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 300 metrekarelik alanda çeşitli hayvan ve insan figürlerinin bulunduğu mozaikleri izinsiz çıkarmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa İl Müze Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılan incelemede, mozaiklerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Bölgenin sit alanı kapsamına dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

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