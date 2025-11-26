İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4464
  • EURO
    49,1991
  • ALTIN
    5686.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı: Suç aletleriyle yakalandılar
Güncel

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı: Suç aletleriyle yakalandılar

Şanlıurfa'da yürütülen telefon dolandırıcılığı operasyonunda suç aletleriyle beraber yakalanan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 20:06 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı: Suç aletleriyle yakalandılar
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 cep telefonu, 17 sim kart, 7 harddisk, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 2 sim kart bloğu, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış sim kart ve 138 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.