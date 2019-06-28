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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması içerisinde sözde 'emir' düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması içerisinde sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı. 

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