Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması içerisinde sözde 'emir' düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında Suriye'de örgüt yapılanması içerisinde sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.
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