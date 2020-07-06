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Şanlıurfa'da tespit edilen antitank mayınları imha edildi

Milli Savunma bakanlığı 'Tespit edilen 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi' dedi.

DHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:16 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:27
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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi.

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