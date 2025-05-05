Siverek-Diyarbakır kara yolunda Ahmet Günel (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil ile H.K. (37) yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tır, Yuvar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan İbrahim Ertaş'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Günel, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.