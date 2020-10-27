Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

AA 27 Ekim 2020 Salı 13:53 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:53

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Bozan Deveci'ye (52), henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deveci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bozan Deveci'nin civardaki bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenildi.