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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü boş araziye uçtu. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA29 Aralık 2020 Salı 10:19 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:19
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Kaza, Hilvan'ın Üçüzler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden İhsar Arıca yönetimindeki 34 CLD 514 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İhsan Arıca ile araçta bulunan Fesih Demir yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Fesih Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhsan Arıca’nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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