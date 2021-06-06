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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da, tamponu düzeltmek için yola park ederek aracın dışına çıkan 3 kişi, yoldan geçen diğer aracın çarpması sonucu ağır yaralandı, yaralılardan ikisi kurtarılamadı.

AA06 Haziran 2021 Pazar 22:11 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 22:18
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Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta, 63 VN 843 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Tepekesen, tamponunu düzeltmek için aracını durdurdu.

Bu sırada aynı güzergahta seyreden H.Ö'nün kullandığı 34 UN 2575 plakalı otomobil, Ahmet Tepekesen ile birlikte, araçtan inmiş olan 2 arkadaşına çarptı.

İki aracın da hasar gördüğü kazada, Ahmet Tepekesen, Suriye uyruklu Muhammed Binşi ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tepekesen ve Binşi, kurtarılamadı.

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