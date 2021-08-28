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Güncel

Teröristin bilgisayarı ele verdi! Önemli gelişme

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen ve Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu, Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:28 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK elebaşılarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan İ.K'nin dizüstü bilgisayarındaki silinen veriler arasında bazı örgüt mensuplarına ait fotoğraflara ulaştı.

Ekip, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde asayiş biriminde faaliyet gösteren Ahmed R'nin (44) Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Polislerin düzenlediği operasyonla Ahmed R. yakalanıp Adana'ya götürüldü.

Ahmed R'nin, 2014'te örgüte katıldığı, uzun namlulu silah kullanımı ve ileri sürüş teknikleri eğitimi aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen YPG/PKK mensubu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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