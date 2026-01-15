Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 kişi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.