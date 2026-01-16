İSTANBUL 10°C / 3°C
  Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı
Güncel

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'inin tutuklandığı bildirildi.

16 Ocak 2026 Cuma 09:19
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: Zanlılar tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 18'inin tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.

