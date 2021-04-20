İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2021 Salı / 8 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1177
  • EURO
    9,7762
  • ALTIN
    463.771
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da yol kavgası kanlı bitti: 2 ölü 10 yaralı
Güncel

Şanlıurfa'da yol kavgası kanlı bitti: 2 ölü 10 yaralı

Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olayda İbrahim Halil Çetin (22) ile Lami Çetin (50) hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

DHA20 Nisan 2021 Salı 22:21 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 22:21
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftara yetişmek üzere otomobille seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yol ortasında tartışan sürücülerin yakınlarının katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına dönüştüğü kavgada taraflar taş, sopa, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan Lami Çetin ve İbrahim Halil Çetin kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.