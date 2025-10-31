Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit yok

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.