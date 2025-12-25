İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Şanlıurfa'da zimmete geçirme soruşturması: 24 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'da, bir kamu kuruluşuna gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi ya da yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Aralık 2025 tarihinde yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır. Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

