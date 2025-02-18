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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

AA18 Şubat 2025 Salı 14:40 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
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Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı ise başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sol şeritte bekleme yapan otomobile başka aracın çarpması ardından 2 otomobilin de kazaya karışması yer alıyor.

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