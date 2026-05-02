  • Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde, Tugay Durak idaresindeki 63 ES 821 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammed Sait Selbes yönetimindeki 06 NG 078 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Hacı Selçuk Tekin idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 35 BVM 720 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Eser Mirdağlı ve Mehmet Emin Teker hayatını kaybetti. Sürücü Tekin ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İsmi Güler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Diyarbakır yönüne yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

