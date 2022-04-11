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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 02:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 02:29
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında belediye, kent merkezindeki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde program yaptı.

İlk olarak komando birlikleri teçhizatları ile yerleşkede akrobatik hareketler yaptı.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından alanda verilen konserde, Urfa türküleri seslendirildi.

Etkinlikler, yerleşkede bulunan tarihi Urfa Kalesi üzerine yansıtılan video mapping ışık ve lazer gösterisiyle devam etti.

Gösteride Urfalıların kahramanlık destanı anlatılırken program havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatmasıyla sona erdi.

Etkinliklere yüzlerce vatandaş katıldı.

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