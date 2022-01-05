Şanlıurfa'ya bu yıl 73 yeni eğitim birimi kazandırılacak

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:39

Bakan Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'nın eğitim kalitesini artırmaya yönelik değerlendirme yaptıklarını belirten Özer, Türkiye'nin en genç nüfusunun Şanlıurfa'da olduğunu ve bunun da eğitim öğretim anlamında ciddi ihtiyaç anlamına geldiğini söyledi.

Kente yeni eğitim birimleri kazandıracaklarını anlatan Özer, şöyle konuştu:



"Akçakale ilçemize 3 anaokulu, 1 ilkokul, 2 ortaokul yapacağız. Eyyübiye ilçemize 12 anaokulu, 6 ilkokul yapacağız. Haliliye ilçemize 10 anaokulu, 5 ilkokul, 5 ortaokul yapacağız. Harran ilçemize 1 anaokulu 1 ortaokul yapacağız. Karaköprü ilçemize 5 anaokulu, 2 ilkokul, 3 de ortaokul yapacağız. Siverek ilçemize 3 ana okulu, 1 lise yapacağız. Suruç ilçemize 2 anaokulu ve 2 ortaokul yapacağız. Viranşehir ilçemize 3 anaokulu yapacağız. Dolayısıyla Şanlıurfa'ya 2022 yılı içerisinde mevcut yatırımlara ilave olarak 14 yeni ilkokul, 19 yeni ortaokul, 1 lise, 39 da anaokulu olmak üzere toplam 73 yeni eğitim birimini kazandırmış olacağız."

Kente 2021 yılında eğitim anlamında bakım tadilat gibi ciddi miktarda yatırımların yapıldığına dikkati çeken Bakan Özer, "Bugün itibariyle Şanlıurfa'ya bir milyar liranın üzerinde yeni bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanılurfa'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfamızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk." dedi.

Özer, Şanlıurfa'nın çok daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunun farkında olduğunu ifade ederek, kentin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de bakanlığının gereken imkanlarını kullanacaklarını aktardı.

Özel yetenekli öğrencilerin de bilim sanat merkezlerinde eğitim gördüğünü ifade eden Özer, kentte bulunan 5 merkeze ilave olarak 3 yeni bilim sanat merkezini daha hizmete açmayı planladıklarını dile getirdi.

Bakan Özer, kentteki rehberlik araştırma merkezlerinin sayısının 5 olduğuna da değinerek, Akçakale ve Karaköprü'ye de birer merkez daha kuracaklarını kaydetti.

Kentte yapılacak yeni yatırımlar anlamında verimli bir gün geçirdiklerini bildiren Özer, katkılarından dolayı büyükşehir belediyesi ve milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Özer'in başkanlığındaki toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.