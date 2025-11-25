İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur'un internet sitesinin kullanıcılarının üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

25 Kasım 2025 Salı 10:56
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların, kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması dolayısıyla iddiaların araştırılması için resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda, 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada, 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
