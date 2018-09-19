Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Eylül 2018 mpi.gov.tr Şans Topu sonuç sorgulama sayfası
Şans Topu 19 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin Ankara Balgat’ta bulunan binasında çekilişi yapılacak Şans Topu oyunu zengin olma hayalleri kuranlar tarafından büyük bir hevesle oynanıyor. 19 Eylül Şans Topu sonuçları için yapılacak çekiliş MPİ tarafından saat 21:15 itibariyle yapılacak. Sonuçlar saat 21:30’ta duyurulacak ve haberimizden öğrenilebilecek. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye bu haftaya devretmişti. İşte merakla araştırılan Şans Topu 19 Eylül 2018 çekiliş sonuçları! Peki, Şans Topu’nda kazandığınızı nasıl anlarsınız? Kontroller sonucunda her kolonda ayrı ayrı kaç adet sayının tuttuğuna bakılır. Her kolon birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir. 6 tane numara içerisinden tamamı tutarsa 5+1 büyük ikramiye sizin biletinize isabet etmiş demektir. Fakat 6 numara sizin biletinize isabet etmediyse üzülmeyin 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde rakamın tutması durumunda da ikramiye kazanırsınız. Yine Lotom.net üzerinden ikramiye tutarlarını kontrol edebilirsiniz.
19 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından merakla araştırılıyor. Şans Topu’nda bu hafta yine milyonlarca lira değerinde ikramiye dağıtılacak. MPİ tarafından çekilişi yapılan 19 Eylül Şans Topu sonuç sorgulama sayfasına haberimizde bulunan linkten ulaşabilir ve haftanın sonuçlarıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye bu haftaya devretmişti. İşte merakla araştırılan Şans Topu 19 Eylül 2018 çekiliş sonuçları!
ŞANS TOPU KURALLARI NELER?
Şans Topu Nasıl Oynanır?
Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir.
Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.
Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.
Şans Topu Kazandığını Nasıl Anlarsın?
Kontroller sonucunda her kolonda ayrı ayrı kaç adet sayının tuttuğuna bakılır. Her kolon birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir. 6 tane numara içerisinden tamamı tutarsa 5+1 büyük ikramiye sizin biletinize isabet etmiş demektir. Fakat 6 numara sizin biletinize isabet etmediyse üzülmeyin 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde rakamın tutması durumunda da ikramiye kazanırsınız. Yine Lotom.net üzerinden ikramiye tutarlarını kontrol edebilirsiniz.
İkramiyelerinizi büyük ikramiye hariç Milli Piyango bayilerinden alabilirsiniz. Oynadığınız kupona büyük ikramiye isabet etmesi durumunda ise sadece Ankara Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.
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