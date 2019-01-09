Şans Topu sonuçları 9 Ocak Çarşamba Milli Piyango 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu 9 Ocak 2019 çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından merakla araştırılıyor. 9 Ocak Çarşamba 2019 Şans Topu sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da yine milyonlarca lira ikramiye dağıtacak. Şans Topu oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için iki farklı sayı grubundan da doğru sayıları bilmek gerekiyor. İlk gruptan 5, ikinci gruptan ise 1 sayıyı doğru tahmin eden kişiler 5+1 Şans Topu büyük ikramiyeyi kazanıyor. Milli Piyango 2019 çekilişlerinden birisi olan 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilir ve kupon sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Şans Topu’nda bu hafta 917. hafta çekilişi yapılacak. Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi 4 kişi bilmiş ve kişi başına 159.686,70 TL değerinde ikramiye kazanmışlardı. Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir. Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur. Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır. İşte, 9 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları.
9 Ocak 2019 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Her Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları bu hafta da merakla bekleniyor. Haftanın Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde sayfamızda yer alacak ve çıkan numaralar, bilet sorgulama, ikramiye değeri gibi işlemlere haberimizden ulaşılabilecek. Şans Topu oyununda büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için 5+1 bilmek gerekiyor. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Şans Topu oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için ilk kolondan 5, ikinci kolondan ise 1 sayıyı doğru tahmin ederek 5+1 bilmek gerekiyor.
ŞANS TOPU 9 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı fakat sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenilebilecek.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Şans Topu 2 Ocak 2019 çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta 5+1 bilen 4 kişi çıktı ve büyük ikramiyeyi bilenler kişi başına 159.686,70 TL değerinde ikramiye kazandılar. Büyük ikramiyenin Ankara Çankaya’dan 2 kişiye, İstanbul Maltepe ve Kütahya Hisarcık’tan birer kişiye çıktığı açıklandı. 5 bilen 9 kişi 7.097,75 TL, 4+1 bilen 194 kişi 329,35 TL, 4 bilen 2.768 kişi 30,85 TL, 3+1 bilen 5.398 kişi 19,70 TL, 3 bilen 78.988 kişi 3,80 TL, 2+1 bilen 48.816 kişi 6,15 TL, 1+1 bilen 156.309 kişi ise 3,65 TL ikramiye kazandılar.
ŞANS TOPU KURALLARI NELER?
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.