Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'de 'Pazar Ayini' yapıldığı sırada kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 52 yaşındaki Tuncer Cihan vurularak hayatını kaybetmişti.

43 SANIK 5 GÜN BOYUNCA SAVUNMA YAPACAK

Saldırıya ilişkin aralarında kar maskeli 2 saldırganın da bulunduğu 43 sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda 6-7-8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.00'da başlanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuncer Cihan 'maktul' sıfatıyla, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de arasında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 43 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede kilisede pazar ayini sırasında olaydan önce keşif yaptıkları tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi David Tanduev ve Amirjon Kholikov isimli şahısların saldırı günü Başakşehir'den otomobilleri ile geldikleri, otomobili yakın bir yere bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde yanlarında yarı otomatik tabancalarla kiliseye geldikleri, bu esnada Tuncer Cihan'ın kilisenin dış kapısından içeri girerek yürüdüğü aktarıldı.

İNSANLARIN ÜZERİNE DOĞRU ATEŞ ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Şüpheli Tanduev'in yarı otomatik tabanca ile Cihan'ın kafasına doğru yakın mesafeden ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tabancalarla hedef gözetmeksizin kilisede bulunan diğer insanların üzerine doğru ateş ettikleri ve insanların korku ile yere yattıkları kaydedildi.

2 SALDIRGANA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 349 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın da aynı suçlardan ceza alması talep edilen iddianamede, 38 şüphelinin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda 7 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 345 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, kiliseye saldırıyı gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Viskhan Soltamatov'un 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi talep edildi.