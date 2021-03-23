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Şantaj çetesine eş zamanlı baskın: 8 kişi tutuklandı

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

AA23 Mart 2021 Salı 10:17 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:17
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Çine'de farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda şantaj ve tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Mart'ta 11 kişinin şantaj ve tehdit iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlenmişti.

Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 9 zanlı yakalanmış, adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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