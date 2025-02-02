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Şap hastalığı alarmı! O şehirde üç ilçe karantinaya alındı

Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde tespit edilen 'O' tipi şap hastalığı nedeniyle bölgede sıkı önlemler uygulanıyor. Elazığ Valiliği, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 kilometre yarı çapında karantina tedbirlerinin sürdüğünü duyurdu.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Şap hastalığı alarmı! O şehirde üç ilçe karantinaya alındı
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Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir. Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır.

Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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