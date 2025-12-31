İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9755
  • EURO
    50,5767
  • ALTIN
    5958.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şap hastalığında “hastalıksız bölge” kriterleri değişti
Güncel

Şap hastalığında “hastalıksız bölge” kriterleri değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan yönetmelik değişikliğiyle, şap hastalığında bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için son 12 ayda salgın ve viral enfeksiyon görülmemesinin yanı sıra aşılı veya aşısız resmi arilik statüsü şartı getirildi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Şap hastalığında “hastalıksız bölge” kriterleri değişti
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, şap sorununda bir bölgenin hastalıksız kabul edilebilmesi için gerekli temel kriterlerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, tüm türlerde bölgenin son 12 ayda hastalık salgını ve viral enfeksiyon bulgusu görülmemesiyle birlikte, aşılı veya aşısız olarak resmi arilik statüsünde olması şartı aranacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.