20 Ocak 2026 Salı
Sapanca Gölü'nde kaçak yapılara neşter: Kıyılar yeniden halka açılıyor

Sapanca Gölü kıyılarında uzun süredir tartışma konusu olan kaçak yapılaşmaya karşı somut adımlar atıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle hukuka aykırı iskele ve yapıları kaldırmaya başladı.

20 Ocak 2026 Salı 19:39
Sapanca Gölü'nde kaçak yapılara neşter: Kıyılar yeniden halka açılıyor
İçme suyu havzası niteliği taşıyan ve doğal yaşam açısından büyük öneme sahip Sapanca Gölü'nde, kamuya ait alanlarda bulunan yapılar kaldırılıyor.

Özel kullanım alanına dönüşen kıyı şeridi, planlanan çevre düzenlemeleriyle yeniden kamusal alan kimliği kazanıyor.

EKİPLER SAHADA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, daha önce tebligat yapılan kaçak iskeleler için iş makineleriyle müdahaleye başladı. Göl ekosistemine zarar verdiği belirlenen yapılar kontrollü şekilde sökülüyor.

Yürütülen çalışmalarla birlikte göl kıyılarında hem görsel kirliliğin önüne geçilmesi hem de su havzasının korunması hedefleniyor.

KORUNAN GÖL, ERİŞİLEBİLİR KIYILAR

Sapanca Gölü'nün sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla yürütülen çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje, gölün doğal yapısını muhafaza ederken kıyı şeridini herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

"BU ALANLAR KAMUYA AİT"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün tüm vatandaşların ortak değeri olduğunu vurgulayarak, göle zarar veren hiçbir uygulamaya izin vermeyeceklerini belirtmiş, hukuka aykırı yapıların kaldırılmasıyla göl çevresinin tamamen kamusal bir alan olarak düzenleneceğini ifade etmişti.

SAPANCA PARK İLE YENİ ÇEHRE

Kaçak yapıların temizlenmesinin ardından göl çevresinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak. Sapanca Park Projesi ile yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve doğal dokuyu koruyan peyzaj çalışmaları hayata geçirilecek. Projenin tamamlanmasıyla Sapanca Gölü, hem korunmuş bir içme suyu kaynağı hem de vatandaşların nefes alabileceği bir yaşam alanı haline gelecek.

Popüler Haberler
