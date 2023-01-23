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Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30,94 metreye geriledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin mevsimsel yağışların azalması nedeniyle 30,94 metreye gerilemesinde endişe edilecek durum olmadığını bildirdi.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30,94 metreye geriledi
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Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, beklenen yağışların gelmemesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kentin en önemli içme suyu kaynağı gölde su seviyesinin azaldığı anımsatıldı.

Son verilerle 30,94 metreye gerileyen seviyenin, yağışlar ve yeni kaynaklardan elde edilen sularla kısa sürede artacağının beklendiği aktarılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bugünden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı ve ocak ayının sonuna kadar yağışların yağmur şeklinde devam edeceği ifade edildi. Beklenen yağışların, şubatta hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle kar yağışına çevireceği de bildirildi." bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl 3 bin 500 metre delgi çalışmasıyla elde edilen 120 litre/saniye içme suyuyla Sapanca Gölü'ne alternatif kaynakların oluşturulduğu anlatılan açıklamada, bu yıl başlayan çalışmalar doğrultusunda yeni su kuyularının hayata geçirilmesiyle Sakarya'nın gelecek yıllarda dahi içme suyu sorunu yaşamayacağı vurgulandı.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Ömrünün uzaması ve geleceğe eksiksiz şekilde aktarılması için gerek yeni su kuyuları gerekse son teknoloji cihazlarla kayıp ve kaçağın önlenmesi sayesinde Sapanca Gölü'nün seviyesinde endişe edilecek durum söz konusu değil. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar sayesinde, yağışlar mevsim normallerinin çok altında olmasına rağmen göl seviyesi geçen yıl ortalamalarının üzerinde."

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