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Sapanca'da belediye başkanının makam odasında silah sesleri

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Sapanca'da belediye başkanının makam odasında silah sesleri
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İddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret amacıyla makamına gitti.

Burada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılan B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. tabancayla ateş etti.

Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olayın ardından belediye binasına gelerek bilgi aldı.

  • Sapanca belediye başkanı
  • makam odası
  • silahlı saldırı

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