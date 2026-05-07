Sapanca'da feci ölüm: Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi

Kaza, sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çöp konteynerinden boşaltma işlemi yapan F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 Sapanca Belediyesi çöp kamyonu, hareket ettiği sırada yan tarafından geçen 31 yaşındaki Kübra Tiryaki'yi altına alarak ezdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kamyon sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili inceleme başlattı.