Sapanca'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. hakimiyetindeki 41 SS 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada A.K., M.K. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.