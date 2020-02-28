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Sapanca'da kuvvetli rüzgar: Çatıları uçurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

DHA28 Şubat 2020 Cuma10:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:46

Sapanca'da gece zaman zaman hızı 55 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Göl Mahallesi Kayacan Caddesi’nde 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aynı sokaktaki bir binada bazı dairelerin camlarını kırdı, ardından da park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının kopardığı elektrik telleri sebebiyle Nergiz Sokak'ta elektrik kesintileri yaşandı. Tepebaşı Mahallesi Yeniyol Sokak’ta ise ağaçların devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Bölgede kısmı elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi elektrik arızalarını gidermeye çalışırken, belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırdı.

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