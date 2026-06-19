''Şapkalılar'' suç örgütüne 5 ilde büyük operasyon! Sözde lider kadrosuna kırmızı bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmada, örgüt üyelerinin yurt dışı numaralar üzerinden mağdurları tehdit ederek para talep ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştığının değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte ait olduğu değerlendirilen 93 ayrı eylem deşifre edilirken, tespit edilen 296 şüpheliden 245'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 172 şüpheli tutuklanırken, 73 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen örgütün sözde lider kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Örgüt üyelerinin kullandığı değerlendirilen yurt dışı telefon numaralarına ilişkin yapılan incelemelerde bazı IP adreslerinin Belçika ve İtalya bağlantılı olduğunun tespit edildiği, bu kapsamda uluslararası adli yardımlaşma ve Interpol kanallarının devreye sokulduğu öğrenildi.

Soruşturma dahilinde aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasının ortaya çıkarılması ve firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da toplam 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, "Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

GÜRLEK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar ön görmektedir.

Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."