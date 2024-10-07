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Çocukları alet ettiler! Sapkın içerikler nedeniyle kapatılan Roblox için sokağa döktüler

Ağustos ayında çocukların ve aile yapısının korunması adına sapkın içeriklere yer veren Roblox oyununa BTK kararıyla erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Tunç, devletin çocukları korumak adına bu tür önlemler almasının anayasal bir yükümlülük olduğunu vurgularken bir kesim, istismar içerikleri barındıran Roblox'un yeniden açılması için çocukların ellerine pankartları tutuşturdu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Çocukları alet ettiler! Sapkın içerikler nedeniyle kapatılan Roblox için sokağa döktüler
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Aile yapısını bozan içerikleriyle 2006 yılından beri çocukların beynini yıkayan Roblox oyununa 2 ay önce BTK tarafından engel getirildi.

Çocuk istismarına müsaade edilmeyeceğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir." dedi.

Roblox'taki istismar içeriklerinden sonra çocuk ve genç grupların kullandığı platformlar mercek altına alındı.

ROBLOX İÇİN ÇOCUKLARI SOKAĞA DÖKTÜLER

19-20 yaşlarındaki gençlerin yanı sıra bir kesim yapının ağına çocuklar da düşüyor. Sosyal medyaya düşen bir videoda 6 ila 13 yaşları arasındaki çocukların ellerinde pankartlarla "Roblox geri gelsin" sloganları attığı görüldü.

"HESAP SORULMALI"

Kısa sürede gündem olan görüntüler "Kimse çocukları alet edemez, bunun hesabı sorulmalı" şeklinde tepkiyle karşılandı.

İşte bazı tepkiler:

"Ana sermayeleri Manukyan'ın olunca helal haram günah iyi kötü fark etmez çocuğu da alet eder. Kendisi zaten haramzade... Hep okuruz böylelerine çocuk teslim edilmez. Devlet bu çocukları hemen korumaya alınmalı..."

"Bunlar yarın kalkıp taciz tecavüzden cinayetten yakınacaklar Allah akıl fikir versin."

"Katıksız ahmak bunlar"

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Aile ve toplum değerlerine aykırı içeriklerin yer aldığı oyunlar aracılığıyla yapılan algı çalışmasının çocuk ve gençlerin psikolojilerini bozduğu değerlendiriliyor.

Bunun en önemli göstergelerinden biri olarak da son günlerce satanizmin ön planda olduğu cinayetler olarak işaret ediliyor.

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