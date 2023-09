Sapkın LGBT propagandasına karşı binlerce kişi ''Sessiz Yürüyüş'' düzenleyecek

BAP'tan yapılan açıklamada, platform tarafından "Çocuklarımız için, Ailemiz için, İnsanlık için" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı yürüyüş düzenleneceği belirtilen buluşmada, ailelerin anne, baba ve çocuk el ele vererek bu küresel tehdidin bertaraf edilmesini talep edeceği aktarıldı.

Açıklamada, on binlerce insanın ailesiyle birlikte katılması beklenen buluşmanın saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.

35 bin kişinin katılımıyla geçen yıl eylül ayında düzenlenen buluşmada sanatçıların, yazarların, bilim insanlarının LGBT propagandasına tepkilerini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, konuşmaların ardından Saraçhane'den Beyazıt'a slogan atılmadan, nefret söyleminde bulunmadan Sessiz Yürüyüş gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl da uzmanların konuşmalarıyla başlayacak buluşmanın on binlerce insanın sessiz yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydanı'ndaki basın açıklamasıyla sona ereceği bildirildi.

15 vakıf ve derneğin kurucusu olduğu Büyük Aile Platformu'nun üyelerinin her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, 200'den fazla vakıf ve derneğin üye olduğu platforma, 2023 sonuna kadar 1000 sivil toplum kuruluşunun üye olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAP Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, geçen yılki Sessiz Yürüyüş'ün büyük ve haklı bir tepkinin sağduyulu şekilde ortaya konmasını sağladığını ve haklı taleplerine desteğin çığ gibi büyüdüğünü belirtti.

Eryılmaz, "Geçtiğimiz yıl Saraçhane'de tek bir nefret söyleminde bulunulmamış ve sonrasında tek bir hukuki problem yaşanmamıştır. Buna yağmur altında oradan ayrılmayan 35 bin insan şahittir. Dileyenler de buluşmanın kayıt görüntülerini izleyip şahit olabilirler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerekli tedbirleri alıyoruz. Milletimizin sağduyusu ile bu yıl da tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyarken provokasyonlara gelinmemesi için çağrılarımızı her mecrada dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEHDİDİN BOYUTU BATI'DAN FONLANAN DERNEKLERİN FAALİYETLERİYLE ARTMAKTA"

BAP'ın marjinal cinsel kimlikli vatandaşların özel hayatları ile ilgilenmediğini, platformun insanlığın varoluşunu tehdit eden, çocuk ve gençleri hedef alan LGBT propagandası ve dayatmasına karşı olduğunu aktaran Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte, toplumumuzda bu propagandaya karşı duyarlılık artmış ancak Batı'dan yükselen LGBT yangını da katlanarak her yanı sarmıştır. Bu tehdidin boyutu ülkemizde Batı'dan fonlanan ve LGBT propagandasını yayan derneklerin faaliyetleri sebebiyle her geçen gün artmaktadır. Bu yangının fitili, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden ateşlenmektedir. Bu tehdidin evlerimize gelmesi de an meselesidir. Bu ateş kapınıza dayandığında siyasi tercihinize, meşrebinize, inancınıza, yaşam tarzınıza bakmadan ailenizi yakıp geçecektir. Dolayısıyla bugün bizler, bu yangının evlerimize düşmemesi için hep birlikte bir duruş göstermek zorundayız."

Serdar Eryılmaz, aile kavramının Türk toplumunun temeli olduğunun altını çizerek, ailenin korunmasının devletin ve toplumun görevi olduğunu vurguladı. Ailenin evrensel bir insan hakkı olduğuna dikkati çeken Eryılmaz, devletin bunu koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Saraçhane'de 17 Eylül Pazar günü farklı dünya görüşlerinden insanların tek bir amaç için bir araya geleceğini hatırlatan Eryılmaz, bu buluşmanın aileler, gençler ve insanlık onuru için yapıldığını vurguladı.

Büyük Aile Buluşması'nda herhangi bir nefret söyleminde bulunulmayacağını aktaran Eryılmaz, bu buluşma ve sessiz yürüyüş ile LGBT propagandasının yasaklanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Serdar Eryılmaz, toplumun temsilcisi olan yüzlerce sivil toplum kuruluşunun ve milletin bu taleplerinin anayasaya uygun olduğunu ifade ederek, LGBT lobisinin kamuoyunu türlü dezenformasyonlarla provoke etmeye çalıştığını ancak milletin bu provokasyonlara karşı sağduyulu bir şekilde hareket edeceğine inandığını kaydetti.