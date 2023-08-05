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Sapkın LGBT terörü Mersin'de ortaya çıktı! Açık açık ilan ettiler

Çocuk ve gençleri hedef alan LGBT terörü şimdi de Mersin'de ortaya çıktı. ‘Muamma LGBT' isimli sözde dernek Türkiye'de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini açık açık ilan etti.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Sapkın LGBT terörü Mersin'de ortaya çıktı! Açık açık ilan ettiler
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2022 yılının sonlarına doğru Türkiye'de LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı başlayan tepkiler sokaklara taştı ve 150 STK'nın desteği ile Büyük Aile Yürüyüşleri ülkenin dört bir yanında düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde ise medya ve sanat camiasının LGBT'yi desteklemeyenleri aforoz ettiği ülkemizde, cesur isimler seslerini yükseltti. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AK Parti Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve sanatçı Murat Kekilli, 'LGBT Dayatmasına 'Dur' deyin' çağrısında bulundu.

LGBT DERNEKLERİNE SEYİRCİ KALMAYA DEVAM EDECEK MİYİZ?

Daha önce LGBT derneklerini yabancı fon kaynaklarına yönlendirmek amacıyla hazırladıkları "Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi" başlıklı çalışmayı web sitelerinden duyuran Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), bu kez de 'Muamma LGBT' isimli bir derneğin ülkemizde 18 şehirde cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara cinsiyet değiştirme desteği verdiklerine dair yayınladığı haritayı paylaştı.

'CİNSİYET UYUM SÜRECİ' = 'CİNSİYET DEĞİŞTİRME SÜRECİ'

Kaos GL'nin web sitesinde yer alan 'Cinsiyet uyum süreci nedir?' sorusu ise çeşitli sebeplere dayandırılarak alenen 'cinsiyet değiştirme süreci' ifadesiyle cevaplandı.

'Muamma LGBT' isimli dernek, 'cinsel uyum süreci' adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşları cinsiyetlerini değiştirmelerine dair yönlendirmede bulunuyor.

Derneğin, başvuru formlarında 'reşit' olunması şartı ile söz konusu programa dahil olunabileceği yazsa da 'Muamma LGBT'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda yer alan çoğunluğun reşit olmayan gençlerden oluştuğu görüldü.

553 KİŞİYİ YÖNLENDİRDİLER

'Muamma LGBT' Derneği'nin yayınladığı grafikte sadece 2021 yılından günümüze 553 kişiye cinsiyet değiştirme yönlendirmesinde bulunduklarını bildirirken, verdikleri danışmanlık hizmetinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının ardından artığını da ileri sürdü.

'TÜRKİYE'DE 17 LGBT DERNEĞİ VAR'

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de geçtiğimiz ocak ayında, Meclis Anayasa Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de 17 faal LGBT derneği olduğunu açıklamıştı.

  • LGBT Dernekleri
  • Cinsiyet Değişimi
  • Mersin Terörü

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