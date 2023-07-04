İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0866
  • EURO
    28,4811
  • ALTIN
    1616
  • BIST100
    5980.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sapkın LGBT terörüne mahkemeden tokat gibi cevap: Aileyi korumak devletin görevidir
Güncel

Sapkın LGBT terörüne mahkemeden tokat gibi cevap: Aileyi korumak devletin görevidir

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılan mitingin tanıtım videosunu, ‘kamu spotu' olarak televizyon kanalları ve radyo istasyonlarında yayınlatmıştı. Sapkın LGBT terörünü destekleyen bir kuruluş RTÜK'e dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi. Dava sonucunda 'Devletin aile kurumunu koruması en tabii görevidir.' denilerek dava sonuçlandırıldı.

4 Temmuz 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
Sapkın LGBT terörüne mahkemeden tokat gibi cevap: Aileyi korumak devletin görevidir
ABONE OL

18 Eylül 2022 tarihinde, İstanbul Saraçhane'de, küresel sapkınlık hareketi LGBT+'lar aleyhine 'Büyük Aile Buluşması' düzenlemişti. Farklı kesim ve ideolojilerden, "Aile" konusunda duyarlı 15 saygın vakıf ve derneğin öncülüğünde düzenlenen mitinge, Anadolu'nun her bir köşesinden on binlerce vatandaş katılım sağlamıştı.

RTÜK sapkınlığa karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması'nı kamu spotu olarak yayımladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz yılın Eylül ayında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT+'lar aleyhine yapılacak mitingin tanıtım videosunu, 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarında yayınlatmıştı.

SAPKINLIĞI SAVUNAN SÖZDE DERNEKLERDEN RTÜK'E KARŞI DAVA

LGBT sapkınlığını savunan bir sözde dernek, büyük aile mitingi kamu spotu kararı için RTÜK aleyhine dava açmıştı. Açılan davada, "Büyük Aile Buluşması adlı etkinliğin çağrı videosunun RTÜK internet sitesinde tavsiye edilerek yayımlatılmasının yetki yönünden aykırılık teşkil ettiği, kurul kararı ile toplumda nefret duyguları oluşturulduğu, ayrımcılık ve bireyi aşağılayan yayınların teşvik edildiği, kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülmüştür" denilmişti.

"DEVLETİN AİLE KURUMUNU KORUMASI EN TABİİ GÖREVİDİR"

Söz konusu dava sonuçlandı ve mahkeme "Devletin aile kurumunu koruması en tabii görevidir" diyerek sapkın derneğin davasını düşürdü.

Mahkeme, RTÜK'e karşı açılan davanın düşürülme nedenini şöyle özetledi:

"Usule ilişkin olarak davacı gerçek kişinin dava ehliyetinin bulunmadığı, esasta ise LGBT+ propagandası ve dayatması neticesinde ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek adına ailenin, çocukların, gelecek nesillerin, korunması için kamu yararı doğrultusunda alınan kurul kararında ve videonun yayımlatılmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, nefret söyleminin bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır"

  • RTÜK
  • LGBT mitingi
  • mahkeme kararı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.