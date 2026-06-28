İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sapkın organizasyona geçit verilmedi... Aydın Valiliği'nden kruvaziyer açıklaması
Güncel

Sapkın organizasyona geçit verilmedi... Aydın Valiliği'nden kruvaziyer açıklaması

Aydın Valiliği, 7 Temmuz'da Kuşadası Limanı'na yanaşması planlanan LGBT temalı kruvaziyer gemisinin seferinin iptal edildiğini açıkladı. Valilik, söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla kente gelmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgularken, kruvaziyer turizminin alışılagelen şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

AA28 Haziran 2026 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Sapkın organizasyona geçit verilmedi... Aydın Valiliği'nden kruvaziyer açıklaması
ABONE OL

Aydın Valiliği, günlerdir sosyal medyada ve basında tartışma yaratan LGBT temalı kruvaziyer seferiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Valilik, 7 Temmuz'da Kuşadası Limanı'na yanaşması planlanan geminin seferinin iptal edildiğini resmi olarak duyurdu. Toplumun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlık yaratan organizasyonun ardından gelen bu karar, kamuoyunda geniş yankı buldu.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN KESİN İPTAL KARARI

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumun yapısıyla ve ahlaki değerleriyle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz'da Kuşadası Limanı'na planlanmış olduğu seferin ve toplumun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyonun iptal edildiği belirtildi.

Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla kente gelmesinin kesinlikle söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

KRUVAZİYER TURİZMİ ALIŞILDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK

"İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde lider konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir."

  • LGBT kruvaziyer
  • Kuşadası Limanı
  • Aydın Valiliği
  • kruvaziyer turizmi
  • kruvaziyer iptal

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.