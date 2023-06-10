Küresel güçler tarafından meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT terörü devam ediyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit eden LGBT sapkınlığının destekçisi ABD İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.

İSTANBUL'DA İĞRENÇ GÖRÜNTÜ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

ABD'NİN SAPKIN AKIMA DESTEĞİ SÜRÜYOR

LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI

Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yapmıştı.