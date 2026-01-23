İSTANBUL 12°C / 8°C
Saplantılı eski sevgili dehşet saçtı: Genç kadını evinin önünde katletti

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AA23 Ocak 2026 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Saplantılı eski sevgili dehşet saçtı: Genç kadını evinin önünde katletti
Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve gelen 26 yaşındaki Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda sol bacağından tabancayla yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbaba, burada yapılan müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Lokman E., olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şüphelinin genç kadını evinin önünde beklediği, Gözde Akbaba'nın eve girmek üzereyken Lokman E. ile karşılaştığı, ardından şüphelinin kadını bir süre kovaladığı görülüyor. Kayıtlarda silah sesi ile birlikte kadının yardım çığlıkları da yer alıyor.

  • izmir
  • silahlı saldırı
  • kadın cinayeti

