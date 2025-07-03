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Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheliler adliyede

Saraçhane'de düzenlenen provokatif eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheliler adliyede
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Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 34 şüphelinin savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 7'sini "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 8'ini ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 19'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

  • gözaltı
  • emniyet
  • adli işlem

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