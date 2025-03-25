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Saraçhane'de polise saldıran gruba müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise havai fişek ve yabancı cisim atan gruba müdahale edildi.

AA25 Mart 2025 Salı 06:52 - Güncelleme:
Saraçhane'de polise saldıran gruba müdahale
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı.

Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim fırlattı.

Bunun üzerine ekipler, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.

Bu arada gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar atıp, dövizler açtı.

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